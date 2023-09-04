Ольховский считает, что теннисистка Соболенко заслужила первое место в мировом рейтинге

По мнению эксперта, белорусская спортсменка давно показывает высокие результаты

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко показывала высокие результаты на протяжении последних лет, поэтому она заслуженно станет первой ракеткой мира по итогам Открытого чемпионата США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Действующий лидер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Ига Свёнтек из Польши не смогла защитить титул победительницы US Open, уступив в четвертом круге представительнице Латвии Елене Остапенко. Благодаря этому Соболенко 11 сентября станет первой ракеткой мира.

"Соболенко, Свёнтек и [Елена] Рыбакина сейчас являются самыми сильными теннисистками. Свёнтек не смогла защитить титул, поэтому Соболенко станет новым лидером рейтинга. Арина давно показывает высокие результаты, поэтому она абсолютно заслуженно и справедливо стала первой ракеткой мира. Трудно сказать, как долго она сможет удержаться на вершине, но сейчас у нее есть хорошие шансы на победу на US Open", - сказал Ольховский.

Соболенко 25 лет, на счету белоруски 13 титулов WTA. В 2023 году теннисистка выиграла первый турнир Большого шлема в карьере, став победительницей Открытого чемпионата Австралии.

Матчи Открытого чемпионата США проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).