Тардиф: санкции IIHF по делу Федотова могут коснуться только ЦСКА и ФХР

Ранее Международная федерация хоккея наложила штраф на Федерацию хоккея России в размере $5,6 тыс.

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Санкции Международной федерации хоккея (IIHF) по делу вратаря Ивана Федотова не затронут китайских, казахстанских и других иностранных игроков, выступающих в чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Люк Тардиф.

"Возможные санкции коснутся только Федерации хоккея России (ФХР), Федотова и ЦСКА", - ответил Тардиф на вопрос, могут ли санкции распространиться на китайских и казахстанских игроков и тренеров, участвующих в чемпионате КХЛ.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

Несмотря на дисквалификацию, Федотов сыграл в первом матче ЦСКА в новом сезоне КХЛ против казанского "Ак Барса". После этого IIHF наложила штраф на ФХР в размере $5,6 тыс. В международной федерации сообщили, что в случае дальнейшей игры Федотова за армейский клуб могут быть приняты другие дисциплинарные меры. Одним из вариантов санкций называется возможный запрет иностранным хоккеистам, выступающим в КХЛ, играть в международных соревнованиях, что может повлиять на участие в лиге казахстанского "Барыса" и китайского "Куньлунь Ред Стар", которые являются базовыми клубами для своих национальных сборных.