В "Куньлуне" исключили возможные санкции со стороны IIHF в связи с делом Федотова

Николай Феоктистов отметил, что клуб оперирует регламентами КХЛ и IIHF

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Китайский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь Ред Стар" исключил возможные санкции со стороны Международной федерации хоккея (IIHF) в связи с делом вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Об этом ТАСС рассказал исполнительный вице-президент китайского клуба Николай Феоктистов.

"По Федотову сейчас очень много домыслов и фантазий. Но пока ничего не произошло, есть регламенты IIHF и КХЛ, мы оперируем этими документами, - сказал Феоктистов. - На основании того, что Федотов сыграл, мы, честно сказать, не видим, что это как-то повлияет на участие китайского клуба в КХЛ. В любом случае, если будут какие-то обращения со стороны IIHF к нам, мы будем действовать в рамках регламента. Приоритет клуба - оставаться в КХЛ и нас все устраивает, мы не планируем выходить из лиги".

"Если бы в регламенте IIHF было написано, что на лигу могут быть наложены подобные санкции, мы бы к этому подготовились. Мы действуем в рамках регламента, где нет статей, которые прописаны в таких случаях. Про санкции могут написать все что угодно. Пока про подобное нам никто не говорил, в китайскую федерацию никто не обращался, мы от нее ничего не получали", - добавил он.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф сообщил ТАСС, что санкции по делу Федотова могут коснуться только ЦСКА и Федерации хоккея России. По словам Феоктистова, IIHF невыгодно заставлять "Куньлунь Ред Стар", который является базовым клубом сборной Китая, выходить из КХЛ. "Понятно, что иностранные клубы участвуют в чемпионате с разрешения национальных федераций и те в этом заинтересованы. Тот же Китай является одним из основных локомотивов развития хоккея в Азии. И сейчас я не вижу смысла в том, чтобы IIHF пошла на конфликт с Китаем из-за этого. Пока у нас есть ощущение, что это только разговоры", - подчеркнул он.

4 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ.

Несмотря на дисквалификацию, Федотов сыграл в первом матче ЦСКА в новом сезоне КХЛ против казанского "Ак Барса". После этого IIHF наложила штраф на ФХР в размере $5,6 тыс. В международной федерации сообщили, что в случае дальнейшей игры Федотова за армейский клуб могут быть приняты другие дисциплинарные меры. Одним из вариантов санкций называется возможный запрет иностранным хоккеистам, выступающим в КХЛ, играть в международных соревнованиях, что может повлиять на участие в лиге казахстанского "Барыса" и китайского "Куньлунь Ред Стар", которые являются базовыми клубами для своих национальных сборных.