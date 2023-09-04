Первый канал покажет матчи сборной России по футболу с командами Египта и Катара

Россияне сыграют с олимпийской сборной Египта 7 и 11 сентября, с командой Катара - 12 сентября

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Первый канал в прямом эфире покажет товарищеские матчи сборной России по футболу с олимпийской сборной Египта и командой Катара. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 4 по 12 сентября. 7 и 11 сентября российские футболисты проведут два выездных матча с олимпийской сборной Египта, а 12 сентября в гостях сыграют с командой Катара.

"Первый канал в прямом эфире и онлайн будет транслировать ближайшие матчи сборной России по футболу. 7 сентября в 19:00 мск в Суэце национальная команда под руководством Валерия Карпина сыграет против Египта, а 12 сентября в 18:15 мск - в Дохе против Катара", - говорится в заявлении пресс-службы РФС.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела пять товарищеских матчей - против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).