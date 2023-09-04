Ольховский: теннисистов Медведева и Рублева ждут тяжелые матчи в четвертом круге US Open

Даниил Медведев сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром, Андрей Рублев - с британцем Джеком Дрейпером

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев являются фаворитами в своих матчах четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open), однако им будет непросто победить. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В четвертом круге турнира Медведев сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром, Рублев встретится с британцем Джеком Дрейпером.

"На мой взгляд, у них будут очень тяжелые матчи. По рейтингу и результатам Даниил и Андрей являются фаворитами, но у них довольно опасные соперники. Де Минаур выиграл у Медведева два последних матча, но сейчас Даниил выглядит гораздо увереннее. Дрейпер набрал хороший ход и будет неудобным соперником для Андрея", - сказал Ольховский.

Матчи Открытого чемпионата США проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).