В РФС заявили, что матчем в Мурманской области открыли программу "Футбол повсюду"

Встреча Кубка России между 2Drots и кировским "Динамо" прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке

БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Матчем третьего раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России в Белокаменке Мурманской области Российский футбольный союз (РФС) презентовал программу "Футбол повсюду", планируется проведение игр и на других локациях. Об этом ТАСС рассказал директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

4 сентября московский клуб Медиалиги 2Drots победил в гостях со счетом 2:0 кировское "Динамо". Встреча прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

"Несмотря на то что кировское "Динамо" уступило, футбол сегодня выиграл, потому что он перелистнул очень значимую страницу в истории, - сказал Терешин. - И это не громкие слова, такого внимания федерального масштаба к матчу клубов Второй лиги и любителей в Кубке России никогда не было. Мы считаем, что это большой успех, потому что это здорово показывает всем людям из нашей страны, что футбол очень любим, почитаем, органам власти [показывает] - что все возможно, если захотеть, можно и стадион за месяц построить. Чтобы люди вовлекались, любили эту игру, потому что сейчас очень много отвлекающих факторов, раньше в футбол играли во дворах, им была пронизана жизнь каждого человека, сейчас мир изменился, растет цифровое поколение, нам нужно с этим конкурировать, завлекать, находить форматы".

"В этом отношении медийные команды эти форматы нашли, безусловно, они дали какого-то яркого эффекта кубку. У нас есть стратегия развития Кубка России по футболу, она про народность, про Кубок России от края до края, она про нашу большую страну, про регионы, про людей, мечты. Планируется проведение матчей в других локациях, по сути, сегодня мы презентовали программу "Футбол повсюду", не хотели, чтобы это было просто лозунгом или баннером. Это должны быть яркие, красивые проекты, чтобы люди видели на практике, что это возможно, например, можно провести матч в доке на Баренцевом море", - добавил Терешин.

2Drots в четвертом раунде сыграет с командой Мелбет - Первой лиги. Жеребьевка состоится позднее.

О тренировке сборной России

7 сентября группа футболистов сборной России под руководством Виктора Онопко и Юрия Никифорова проведет открытую тренировку в Белокаменке. "Можно сыграть в футбол на пляже, у нас есть пляжный футбол, у нас есть мини-футбол, женский футбол, - отметил Терешин. - Можно сыграть на Сахалине, там есть команда, то есть от Калининграда до Южно-Сахалинска у нас есть футбол. Мы благодарны всем ребятам за то, что популяризируется футбол. Мы только отгремели с этим проектом, у нас будет здесь через три дня тренировка сборной России. Здесь будет много детей, будут проведены мастер-классы, тоже будет ноу-хау. Сборная России - достояние страны, тоже про народ".

"Она должна быть близка к ребятам, детям. Это же разрыв шаблонов, национальная команда приезжает в Белокаменку, в Мурманскую область, не самый популярный в плане футбола регион. Но тем не менее это возможно, мы хотим, чтобы дети мечтали и понимали, что все возможно, это и есть реализация мечты", - заключил Терешин.