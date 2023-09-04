В РФС сообщили, что три клуба РПЛ могли провести товарищеские матчи в Белокаменке

В понедельник в Мурманской области прошел матч Кубка России между 2Drots и кировским "Динамо"

БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Минимум три клуба Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) были заинтересованы в проведении товарищеских матчей в Белокаменке, но Российский футбольный союз (РФС) принял решение провести в Мурманской области матч Фонбет - Кубка России с участием медийной команды. Об этом журналистам сообщил вице-президент РФС, заместитель председателя правления компании "Новатэк" Денис Соловьев.

4 сентября в Белокаменке прошел матч третьего раунда "пути регионов" Кубка России между московским клубом Медиалиги 2Drots и кировским "Динамо". Встреча завершилась победой 2Drots со счетом 2:0.

"Я со многими обсуждал эту идею до того, как сюда привезли матч Кубка России, - сказал Соловьев. - Было желание нескольких клубов РПЛ приехать сюда и провести товарищеский матч, была договоренность о проведении одного из матчей Первой лиги, то есть интерес команд был. То есть это не только матчи с участием медийной команды. Просто другой вопрос в том, что при прочих равных это будет самое элегантное и правильное решение. А так, действительно был интерес от минимум трех клубов РПЛ, а также была договоренность про матч Первой лиги. Все воспринимали это с интересом, потому что понимали, что это нечто необычное".

Встреча между 2Drots и кировским "Динамо" прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.