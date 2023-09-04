В РФС ответили на критику проведения матча Кубка России в Белокаменке

Вице-президент Российского футбольного союза Денис Соловьев отметил, что такие матчи привлекают внимание болельщиков

БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Матчи, которые проводятся в таких местах, как Белокаменка, нужны для привлечения болельщиков, критики данной идеи сначала должны сами что-то сделать. Такое мнение журналистам высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС), заместитель председателя правления компании "Новатэк" Денис Соловьев.

4 сентября в Белокаменке прошел матч третьего раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России между московским клубом Медиалиги 2Drots и кировским "Динамо". Встреча завершилась победой 2Drots со счетом 2:0.

"Новые форматы в Кубке России обкатываются, в этом же и цель РФС, чтобы футбол в том числе и кубок, то есть соревнование, за которое отвечает РФС, начали максимально привлекать внимание, - сказал Соловьев. - Мне люди тоже пересылают сообщения по поводу того, кому нужны такие матчи вообще. Во-первых, те, кто критикует, пусть попробуют это сделать сначала, а потом критиковать. А то сидят люди, которые ничего не делали, по мячу не могут ударить, но им все не нравится, в том числе не нравится, что футбол здесь, что будут дополнительные поля в Мурманске и Кирове. Ничего им не нравится, а почему - потому что, но это тоже позиция, имеют право".

"Но навязывать свою точку зрения можно тогда, когда ты что-то делаешь, а если ты ее навязываешь, но ничего не делаешь, то это некорректно. Мне кажется, что такие матчи нужны игре, чтобы она привлекала больше внимания. Мы живем в то время, когда футбол составляет конкуренцию шоу, то есть нужно делать шоу из футбола. Чтобы было интересно посмотреть футбол, нужно создать интересный формат, если это, конечно, не топ-матч", - добавил Соловьев.

Встреча между 2Drots и кировским "Динамо" (2:0) прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.