Один из основателей 2Drots считает, что клуб готов пройти в следующий круг Кубка России

В понедельник команда Медиалиги победила кировское "Динамо" в третьем раунде "пути регионов" турнира

БЕЛОКАМЕНКА /Мурманская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Игроки московского клуба Медиалиги 2Drots ментально готовы к выходу в следующую стадию Фонбет - Кубка России по футболу. Такое мнение ТАСС высказал один из основателей клуба Евгений Бабенко.

4 сентября в Белокаменке Мурманской области прошел матч третьего раунда "пути регионов" Кубка России между 2Drots и кировским "Динамо". Встреча завершилась победой 2Drots со счетом 2:0. Встреча прошла на футбольном поле, которое было специально уложено в плавучем доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений.

"Мы готовились к матчу, понимали свои силы и возможности. Дмитрий Викторович (Кузнецов, главный тренер 2Drots - прим. ТАСС) вселял в нас уверенность, закладывал в нас фундамент победителей. Я считаю, что мы полностью переиграли соперников. Теперь они могут сосредоточиться на своих задачах. Мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы пройти дальше, ментально мы к этому готовы", - сказал Бабенко.

В четвертом раунде 2Drots сыграет с одной из команд Мелбет - Первой лиги. Жеребьевка состоится позднее.