Тарасова назвала недоразвитостью призыв северных стран не допускать российских спортсменов

Страны Северной Европы призвали не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Призыв стран Северной Европы не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях на примере фигурного катания является недоразвитостью и убогостью. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

"Если говорить о фигурном катании, то, на мой взгляд, это не может ни на что повлиять, - сказала Тарасова. - Эти страны если и участвуют, то занимают последние места, делегируя [на чемпионаты мира и Европы] по одному человеку. Стыдно смотреть на то, как они катаются".

"Они хотят видеть фигурное катание таким, каким они его представляют, или они хотят видеть его таким, каким его представляем и показываем мы? Вот поэтому у них и сложилось такое мнение. Недоразвитость и убогость", - добавила она.

С призывом не допускать российских и белорусских спортсменов до международных стартов в связи с военными действиями на Украине страны Северной Европы выступили по итогам заседания их олимпийских, паралимпийских комитетов и национальных федераций в Нууке (Гренландия). Соответствующее обращение они направили в Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет.

В заседании участвовали представители Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции, Исландии, Фарерских островов и Аландских островов.