4 сентября, 17:50
Футбол в России

РПЛ перенесла сентябрьский матч между "Сочи" и "Спартаком" в Москву

Сергей Савостьянов/ ТАСС
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Изначально встреча должна была пройти на стадионе "Фишт"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Матч восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и столичным "Спартаком" был перенесен в Москву. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Изначально встреча должна была пройти 16 сентября в Сочи, однако комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе "Фишт". В связи с этим общее собрание РПЛ согласовало перенос матчей между командами. В сентябре клубы сыграют в Москве, в апреле 2024 года - в Сочи. РПЛ проинформировала Российский футбольный союз о принятом решении.

"Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Сочи" располагается на 12-й строчке с 6 очками. 

Теги:
Российский футбол
© Информационное агентство ТАСС
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