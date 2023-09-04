РПЛ перенесла сентябрьский матч между "Сочи" и "Спартаком" в Москву

Изначально встреча должна была пройти на стадионе "Фишт"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Матч восьмого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Сочи" и столичным "Спартаком" был перенесен в Москву. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Изначально встреча должна была пройти 16 сентября в Сочи, однако комиссия РПЛ рекомендовала приостановить на один месяц проведение игр на стадионе "Фишт". В связи с этим общее собрание РПЛ согласовало перенос матчей между командами. В сентябре клубы сыграют в Москве, в апреле 2024 года - в Сочи. РПЛ проинформировала Российский футбольный союз о принятом решении.

"Спартак" занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. "Сочи" располагается на 12-й строчке с 6 очками.