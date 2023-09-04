Футболист Гармаш не может покинуть Украину для перехода в хорватский "Осиек"

По данным газеты Glas Slavonie, игрок не получил разрешения от властей Украины покинуть территорию страны из-за военного положения

ТАСС, 4 сентября. Полузащитник Денис Гармаш не может покинуть Украину для завершения перехода в хорватский футбольный клуб "Осиек". Об этом сообщила газета Glas Slavonie.

По информации источника, игрок до сих пор не получил разрешения от властей Украины покинуть территорию страны. Отмечается, что данный процесс затянулся из-за военного положения.

Гармашу 33 года, с 2009 года он выступал за киевского "Динамо". 4 сентября стало известно, что футболист расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон. В составе "Динамо" игрок провел 361 матч, в которых отметился 54 забитыми мячами и 45 голевыми передачами. Вместе с киевским клубом полузащитник стал четырехкратным чемпионом Украины и победителем кубка страны, а также трижды выиграл Кубок Украины. Также на его счету 31 матч и 2 гола в составе сборной Украины. В январе 2020 года Гармаш был отдан в полугодичную аренду турецкому "Ризеспору".