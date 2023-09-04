Нападающий "Спартака" Голдобин стал автором первого хет-трика в нынешнем сезоне КХЛ

Московский клуб обыграл на своей площадке череповецкую "Северсталь" со счетом 6:4

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 6:4 победил череповецкую "Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 2 523 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Вишневский (22-я минута), Николай Голдобин (23, 39, 42), Герман Рубцов (32) и Иван Морозов (58). У проигравших голы забили Дмитрий Моисеев (3, 44), Кирилл Пилипенко (30) и Руслан Абросимов (60).

Голдобин стал первым автором хет-трика в нынешнем сезоне КХЛ. Форвард перешел в московский клуб летом нынешнего года, подписав контракт на два года. В сезоне-2022/23 нападающий выступал за магнитогорский "Металлург".

"Спартак" одержал первую победу в текущем регулярном чемпионате, в стартовом матче сезона красно-белые дома уступили китайскому "Куньлунь Ред Стар" (3:4). "Северсталь" потерпела первое поражение, ранее команда на своем льду одолела "Сочи" (6:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Куньлунь РС 2 2 0 0 0 0 0 7-3 4 2 СКА 2 2 0 0 0 0 0 5-1 4 3 Динамо Мн 2 1 1 0 0 0 0 12-4 4 4 Торпедо 1 1 0 0 0 0 0 5-2 2 5 Северсталь 2 1 0 0 0 0 1 10-9 2 6 Спартак 2 1 0 0 0 0 1 9-8 2 7 Динамо М 2 1 0 0 0 0 1 4-3 2 8 ЦСКА 2 1 0 0 0 0 1 6-6 2 9 Локомотив 1 0 0 0 0 0 1 2-5 0 10 Сочи 2 0 0 0 0 0 2 3-9 0 11 Витязь 2 0 0 0 0 0 2 2-11 0