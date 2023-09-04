Нападающий "Спартака" Голдобин стал автором первого хет-трика в нынешнем сезоне КХЛ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 6:4 победил череповецкую "Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 2 523 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Вишневский (22-я минута), Николай Голдобин (23, 39, 42), Герман Рубцов (32) и Иван Морозов (58). У проигравших голы забили Дмитрий Моисеев (3, 44), Кирилл Пилипенко (30) и Руслан Абросимов (60).
Голдобин стал первым автором хет-трика в нынешнем сезоне КХЛ. Форвард перешел в московский клуб летом нынешнего года, подписав контракт на два года. В сезоне-2022/23 нападающий выступал за магнитогорский "Металлург".
"Спартак" одержал первую победу в текущем регулярном чемпионате, в стартовом матче сезона красно-белые дома уступили китайскому "Куньлунь Ред Стар" (3:4). "Северсталь" потерпела первое поражение, ранее команда на своем льду одолела "Сочи" (6:3).
1
Куньлунь РС
2
2
0
0
0
0
0
7-3
4
2
СКА
2
2
0
0
0
0
0
5-1
4
3
Динамо Мн
2
1
1
0
0
0
0
12-4
4
4
Торпедо
1
1
0
0
0
0
0
5-2
2
5
Северсталь
2
1
0
0
0
0
1
10-9
2
6
Спартак
2
1
0
0
0
0
1
9-8
2
7
Динамо М
2
1
0
0
0
0
1
4-3
2
8
ЦСКА
2
1
0
0
0
0
1
6-6
2
9
Локомотив
1
0
0
0
0
0
1
2-5
0
10
Сочи
2
0
0
0
0
0
2
3-9
0
11
Витязь
2
0
0
0
0
0
2
2-11
0
1
Ак Барс
2
2
0
0
0
0
0
10-5
4
2
Автомобилист
2
1
1
0
0
0
0
5-3
4
3
Авангард
1
1
0
0
0
0
0
2-1
2
4
Амур
2
1
0
0
0
0
1
5-5
2
5
Салават Юлаев
2
1
0
0
0
0
1
4-4
2
6
Трактор
2
1
0
0
0
0
1
5-6
2
7
Сибирь
2
0
1
0
0
0
1
6-6
2
8
Нефтехимик
1
0
0
0
0
1
0
4-5
1
9
Металлург
1
0
0
0
0
1
0
2-3
1
10
Барыс
2
0
0
0
0
1
1
6-8
1
11
Адмирал
1
0
0
0
0
0
1
1-4
0
12
Лада
2
0
0
0
0
0
2
1-5
0