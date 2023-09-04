4 сентября, 18:48
КХЛ

Нападающий "Спартака" Голдобин стал автором первого хет-трика в нынешнем сезоне КХЛ

Московский клуб обыграл на своей площадке череповецкую "Северсталь" со счетом 6:4

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 6:4 победил череповецкую "Северсталь" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в Москве в присутствии 2 523 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Вишневский (22-я минута), Николай Голдобин (23, 39, 42), Герман Рубцов (32) и Иван Морозов (58). У проигравших голы забили Дмитрий Моисеев (3, 44), Кирилл Пилипенко (30) и Руслан Абросимов (60).

Голдобин стал первым автором хет-трика в нынешнем сезоне КХЛ. Форвард перешел в московский клуб летом нынешнего года, подписав контракт на два года. В сезоне-2022/23 нападающий выступал за магнитогорский "Металлург".

"Спартак" одержал первую победу в текущем регулярном чемпионате, в стартовом матче сезона красно-белые дома уступили китайскому "Куньлунь Ред Стар" (3:4). "Северсталь" потерпела первое поражение, ранее команда на своем льду одолела "Сочи" (6:3).

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Западная конференция

1

Куньлунь РС

2

2

0

0

0

0

0

7-3

4

2

СКА

2

2

0

0

0

0

0

5-1

4

3

Динамо Мн

2

1

1

0

0

0

0

12-4

4

4

Торпедо

1

1

0

0

0

0

0

5-2

2

5

Северсталь

2

1

0

0

0

0

1

10-9

2

6

Спартак

2

1

0

0

0

0

1

9-8

2

7

Динамо М

2

1

0

0

0

0

1

4-3

2

8

ЦСКА

2

1

0

0

0

0

1

6-6

2

9

Локомотив

1

0

0

0

0

0

1

2-5

0

10

Сочи

2

0

0

0

0

0

2

3-9

0

11

Витязь

2

0

0

0

0

0

2

2-11

0

Регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. Восточная конференция

1

Ак Барс

2

2

0

0

0

0

0

10-5

4

2

Автомобилист

2

1

1

0

0

0

0

5-3

4

3

Авангард

1

1

0

0

0

0

0

2-1

2

4

Амур

2

1

0

0

0

0

1

5-5

2

5

Салават Юлаев

2

1

0

0

0

0

1

4-4

2

6

Трактор

2

1

0

0

0

0

1

5-6

2

7

Сибирь

2

0

1

0

0

0

1

6-6

2

8

Нефтехимик

1

0

0

0

0

1

0

4-5

1

9

Металлург

1

0

0

0

0

1

0

2-3

1

10

Барыс

2

0

0

0

0

1

1

6-8

1

11

Адмирал

1

0

0

0

0

0

1

1-4

0

12

Лада

2

0

0

0

0

0

2

1-5

0

  

Теги:
КХЛ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация