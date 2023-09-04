4 сентября, 19:23
Летние олимпийские виды спорта

Россиянам запретили общаться с журналистами на турнирах Международной федерации плавания

Спортсмены были допущены до соревнований в нейтральном статусе

ТАСС, 4 сентября. Международная федерация плавания (World Aquatics) запретила спортсменам из России и Белоруссии общаться с журналистами на соревнованиях под эгидой организации. Это следует из списка критериев, который опубликован на сайте World Aquatics.

Ранее в понедельник Международная федерация плавания разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

"Нейтральным спортсменам и их вспомогательному персоналу не будет разрешено проходить через смешанную зону или участвовать в каких-либо пресс-конференциях во время международных соревнований по водным видам спорта. Им также не будет разрешено давать какие-либо интервью СМИ во время таких турниров", - говорится в заявлении.

Российские пловцы были отстранены от участия в международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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