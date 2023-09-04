Свищев назвал цирком критерии допуска россиян к турнирам Международной федерации плавания

По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту, российских атлетов пытаются загнать в тиски

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Критерии допуска российских и белорусских спортсменов до соревнований Международной федерации плавания (World Aquatics) являются цирком в исполнении руководства организации. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Это маразм какой-то. А если спортсмен выиграет, как они будут журналистам объяснять, что победитель не вышел? Устраивают цирк. Это не приглашение, а какие-то тиски, куда пытаются загнать российских спортсменов. На данный момент похоже на типичную дискриминацию, а не на вариант возвращения россиян на международные соревнования", - сказал Свищев.

Ранее в понедельник Международная федерация плавания разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Среди критериев допуска отсутствие поддержки проведения специальной военной операции на Украине, а также флагов и гимнов России и Белоруссии. Также атлетам из этих стран запретили проходить через смешанную зону или участвовать в каких-либо пресс-конференциях во время международных соревнований по водным видам спорта и давать какие-либо интервью СМИ во время таких турниров.

Российские и белорусские пловцы были отстранены от участия в международных соревнованиях после начала спецоперации на Украине.