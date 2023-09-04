Хохлачев не считает, что болельщики "Спартака" освистают его во время предстоящей игры КХЛ

Форвард перешел в "Амур" перед началом сезона Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступающий за "Амур" бывший нападающий московского "Спартака" Александр Хохлачев считает, что болельщики красно-белых не будут освистывать его после перехода в хабаровский клуб. Об этом Хохлачев рассказал ТАСС.

"Конечно, будет много эмоций, но я постараюсь готовиться к этой игре, как к очередному матчу, все выкинуть из головы. Да, будет много особенных эмоций против "Спартака". Ни с кем из "Спартака" у меня нет никакого заочного соперничества - там хорошие ребята, и я им пожелал удачи, рад за них. У меня теперь новая команда, и все мысли о ней", - сказал Хохлачев.

"Не думаю, что болельщики в среду будут свистеть, так как это (уход из "Спартака" - прим. ТАСС) было не мое решение", - добавил он.

28 августа "Спартак" объявил об обмене Хохлачева на денежную компенсацию и 17-летнего форварда "Амура" и молодежной сборной Белоруссии Артема Гуменюка. В предыдущем сезоне воспитанник "Спартака", выступавший за команду в течение последних шести лет, стал ее лучшим бомбардиром, в 65 матчах набрав 55 (19 голов + 36 результативных передач) очков. "Амур" сыграет со "Спартаком" в Москве 6 сентября.