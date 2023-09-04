Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал US Open

В четвертом круге спортсмен победил британца Джека Дрейпера

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев победил британца Джека Дрейпера в матче четвертого круга US Open. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Рублева, посеянного на турнире под 8-м номером. Дрейпер выступал без номера посева. В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между своим соотечественником Даниилом Медведевым (3-й номер посева) и австралийцем Алексом де Минауром (13).

Рублеву 25 лет, он является восьмой ракеткой мира. На его счету 14 титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема лучшим результатом россиянина является выход в четвертьфинал, он дошел до этой стадии соревнований в девятый раз. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Дрейперу 21 год, он занимает 123-е место в мировом рейтинге. У спортсмена нет побед на турнирах под эгидой организации. Выход в третий круг US Open является лучшим результатом британца на турнирах Большого шлема.

US Open проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).