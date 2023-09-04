Голдобин отметил роль партнеров по "Спартаку" в его хет-трике в матче КХЛ с "Северсталью"

Нападающий стал автором первого хет-трика в нынешнем сезоне КХЛ и помог своей команде обыграть "Северсталь" со счетом 6:4

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского "Спартака" Николай Голдобин рассказал, что без помощи партнеров по команде не смог бы оформить хет-трик в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с череповецкой "Северсталью". Об этом он рассказал ТАСС.

27-летний Голдобин стал первым автором хет-трика в нынешнем сезоне КХЛ, "Спартак" победил "Северсталь" со счетом 6:4. Форвард перешел в московский клуб летом нынешнего года, подписав контракт на два года. В сезоне-2022/23 нападающий выступал за магнитогорский "Металлург".

"Приятно делать хет-трики, а когда команда выигрывает, то вдвойне. Поэтому сегодня двойная доза удовольствия, но не без партнеров, конечно. [Защитник "Спартака" Егор] Савиков отдал мне [на выход] "один в ноль", потом [нападающий Иван] Морозов, а третью передачу [защитник Дмитрий] Вишневский исполнил красиво. Без ребят бы я не забил", - сказал Голдобин.

В стартовых матчах КХЛ с "Куньлунь Ред Стар" (3:4) и "Северсталью" "Спартак" пропускал в начале первого периода.

"Надо что-то менять. Вроде разминаемся все нормально, потеем, а как выходим... Может, сумбур какой-то, нервничаем с шайбой. Потом на второй период выходим: пожалуйста, вот голы, держим шайбу в зоне, пасы хорошие. Не знаю, может, от головы все зависит", - отметил Голдобин.

В следующем матче "Спартак" 6 сентября примет хабаровский "Амур".