Касаткина проиграла Соболенко и завершила борьбу на US Open

На турнире не осталось представительниц России в одиночном разряде

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина уступила представительнице Белоруссии Арине Соболенко в матче четвертого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу Соболенко, посеянной на турнире под 2-м номером. Касаткина имела 13-й номер посева. В четвертьфинале Соболенко сыграет с представительницей Китая Чжэн Циньвэнь (23-й номер посева), которая в матче четвертого круга обыграла Онс Жабер из Туниса (5) со счетом 6:2, 6:4. После поражения Касаткиной в женском одиночном разряде на US Open не осталось представительниц России.

Касаткиной 26 лет, она занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 6 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году. В 2021 году в составе российской команды Касаткина выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Соболенко 25 лет, на счету белоруски 13 титулов WTA. В 2023 году теннисистка выиграла первый турнир Большого шлема в карьере, став победительницей Открытого чемпионата Австралии. После окончания Открытого чемпионата США спортсменка возглавит мировой рейтинг.

Матчи US Open проходят на покрытии "хард", соревнования завершатся 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Из россиянок турнир выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).