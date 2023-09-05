Даниил Медведев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Ранее участие в турнире гарантировали испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович

ТАСС, 5 сентября. Россиянин Даниил Медведев гарантировал себе участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после выхода в четвертьфинал US Open. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В матче четвертого круга US Open Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура со счетом 2:6, 6:4, 6:1, 6:2. В четвертьфинале он сыграет с соотечественником Андреем Рублевым.

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года. Медведев стал третьим игроком, гарантировавшим участие в соревнованиях. Ранее это сделали испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету россиянина 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на US Open - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Медведев становился победителем соревнований в 2020 году. Из россиян турнир также выигрывал Николай Давыденко (2009). Действующим победителем является Джокович.