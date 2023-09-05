Журова считает, что World Aquatics хочет запретить российскую культуру

Депутат отметила, что синхронное плавание является частью национальной культуры

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Международная федерация плавания (World Aquatics) хочет запретить российскую культуру своими действиями в отношении отечественного синхронного плавания. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

"Синхронное плавание - это часть российской культуры, - сказала Журова. - Там и программа, и техника, и композиция, и мастерство. Это наш культурный код, который мы передавали в такой форме болельщикам. Как же они (World Aquatics - прим. ТАСС) могут такое допустить, раз это достояние России?! Наоборот - стоит задача это запретить".

В понедельник World Aquatics объявила, что последовала мартовской рекомендации Международного олимпийского комитета допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе. Вместе с тем организация запретила представителям обеих стран выступать в командных видах спорта и дисциплинах, по причине чего спортсмены обеих стран не смогут быть представленными в водном поло, плавательных эстафетах, синхронных прыжках в воду, в дуэтах и группах в синхронном плавании.