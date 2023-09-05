В "Ладе" объяснили причины неудовлетворительного качества льда в матче КХЛ со СКА

В понедельник "Лада" дома со счетом 0:3 уступила СКА

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Причиной неудовлетворительного качества льда на "Лада-Арене" во время матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со СКА стала работа тепловых пушек во время церемонии открытия встречи. Об этом ТАСС рассказал гендиректор тольяттинской "Лады" Александр Чеботарев.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над "Ладой" (3:0) раскритиковал качество льда на арене.

"Мы постарались сделать открытие вчерашнего матча достойным, у нас стояли тепловые пушки, которые создавали эффект зрелищности. Эти пушки немного подогрели воздух, и мы признаем, что качество льда ухудшилось, - сказал Чеботарев. - Связываем именно с этим, тем более что 2 сентября жалоб на качество льда не было".

"У нас арена считается одной из самых холодных в лиге, но вчера было тепло - думаю, градуса на два-три теплее обычного. Само же замечание обоснованное. Конечно, мы это исправим, просто учтем, когда будем организовывать открытие матча и никаких пушек не будет - ни тепловых, ни световых. Нареканий по льду не было ни на предсезонном турнире, ни на матче с "Трактором". Можно сказать, перестарались с организацией шоу - одно сделали, а второе упустили", - добавил он.

Следующий матч "Лада", вернувшаяся в КХЛ спустя пять лет, проведет 6 сентября дома с "Салаватом Юлаевым".