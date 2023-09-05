Российский футболист Кокорин вернулся в кипрский "Арис"

В прошлом сезоне россиянин в составе кипрской команды забил 13 мячей и отдал 6 результативных передач

ТАСС, 5 сентября. Российский нападающий Александр Кокорин перешел из итальянской "Фиорентины" в кипрский футбольный клуб "Арис" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба "Фиорентины".

"Фиорентина" сообщает, что временно передала права на Александра Кокорина "Арису", - говорится в заявлении.

Кокорину 32 года, он перешел в "Фиорентину" в январе 2021 года из московского "Спартака". Прошлый сезон нападающий провел в аренде в "Арисе", за который сыграл в 30 матчах, забив 13 мячей и сделав 6 результативных передач. Вместе с командой Кокорин стал победителем национального первенства.

В текущем сезоне Кокорин принял участие в одном официальном матче в составе "Фиорентины". Российский нападающий вышел на замену на 87-й минуте матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций с австрийским "Рапидом" (2:0).

В Российской премьер-лиге Кокорин выступал за московские "Динамо" и "Спартак", "Сочи", петербургский "Зенит", в составе которого выиграл чемпионат, кубок и Суперкубок России. За сборную России нападающий провел 48 матчей, в которых забил 12 мячей.

"Арис" в нынешнем сезоне сыграет на групповом этапе Лиги Европы. Команда из Кипра попала в квартет С с шотландским клубом "Рейнджерс", испанским "Бетисом" и чешской "Спартой".