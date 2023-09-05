Во всероссийской федерации считают, что критерии допуска пловцов требуют разъяснения

Критерии допуска будут обсуждаться на ближайшем заседании президиума Всероссийской федерации плавания

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Многие критерии допуска российских пловцов до международных соревнований требуют дополнительного разъяснения. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте Всероссийской федерации плавания (ВФП).

"Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии, позволяющие российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе, - говорится в заявлении. - Всероссийская федерация плавания приступила к изучению опубликованных критериев, многие из которых требуют дополнительного разъяснения. Однако сейчас можно сказать, что улучшений по данной ситуации не наблюдается. Полученная информация от World Aquatics будет обсуждаться на ближайшем заседании президиума Всероссийской федерации плавания".

В понедельник World Aquatics объявила, что последовала мартовской рекомендации Международного олимпийского комитета допускать россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Вместе с тем организация запретила представителям обеих стран выступать в командных видах спорта и дисциплинах, по причине чего спортсмены обеих стран не смогут быть представленными в водном поло, плавательных эстафетах, синхронных прыжках в воду, в дуэтах и группах в синхронном плавании. Среди критериев допуска - отсутствие поддержки проведения специальной военной операции на Украине, а также флагов и гимнов России и Белоруссии на соревнованиях. Атлетам из этих стран запретили проходить через смешанную зону или участвовать в каких-либо пресс-конференциях во время международных соревнований по водным видам спорта и давать какие-либо интервью СМИ во время таких турниров.

Спортсмены из России и Белоруссии пропустили два последних чемпионата мира по водным вида спорта, так как были отстранены от международных соревнований после начала спецоперации на Украине.