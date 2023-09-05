Панкратов считает, что допуск россиян не решает проблему бойкота заплывов украинцами

Двукратный олимпийский чемпион подчеркнул, что вопрос безопасности участия россиян и белорусов в соревнованиях остается нерешенным

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Условия допуска российских пловцов к международным стартам в нейтральном статусе не дают ответа на вопрос о последствиях бойкота соревнований украинскими спортсменами, что сейчас является главной проблемой. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, телекомментатор Денис Панкратов.

"Если сверху будет указание, то никто не поедет, но если не будет, то надо ехать и выступать, - сказал Панкратов. - Все равно все будут знать откуда спортсмен. Вопрос в другом: ехать без флага и гимна ради какого места? Если ради первого, то прикольно, а если даже в финал не попадать, то какой смысл?"

"Для меня самое проблемное - встреча с нашими друзьями из Украины. Как это будет организовано? Иногда наш или белорусский спортсмен будет плыть по соседней дорожке с украинским. Может возникнуть конфликт. Как будет выкручиваться международная федерация из ситуации, если начнется бойкот? Если она будет готова оставить бойкот без последствий, то надо ехать, а если наших ребят с рекордом мира начнут убирать из финала, то это уже перебор", - добавил он.

В понедельник Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила, что последовала мартовской рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) допускать россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не демонстрировали поддержку спецоперации на Украине.

Собеседник агентства считает, что нерешенным остается вопрос безопасности участия россиян и белорусов. "Большой реверанс в сторону международной федерации за то, что они ищут возможность привлечь российских пловцов, - отметил он. - По большому счету, все борются не против России, а за мир. Предложение международной федерации - для нас огромный шаг вперед, но сейчас оно не решает ничего. Другое дело, что у нас появился выбор - мяч на нашей стороне. На таких условиях мы можем приехать, но вопросы безопасности и конфликтных ситуаций не решены".

World Aquatics во вторник сообщила ТАСС, что первым после отстранения международным стартом для российских и белорусских пловцов, прыгунов в воду и синхронистов должен стать февральский чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре.