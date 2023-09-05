Саутин считает, что World Aquatics хочет аккуратно отстранить россиян от соревнований

Спорт объединяет людей, подчеркнул двукратный олимпийский чемпион

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация плавания (World Aquatics) своим решением на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) хочет аккуратно отстранить россиян от участия в соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин.

"Занимаются ерундой, издеваются над спортсменами уже какой год, и все движется к тому, чтобы наши не участвовали в Олимпийских играх. Уже ничего нового придумать не могут и хотят аккуратно отстранить российскую команду. Спорт всегда был вне политики, он объединяет людей, которые знакомятся, начинают дружить. А здесь творится что-то ужасное", - сказал Саутин.

В понедельник World Aquatics объявила, что последовала мартовской рекомендации МОК допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе. Вместе с тем организация запретила представителям обеих стран выступать в командных видах спорта и дисциплинах, из-за чего спортсмены обеих стран не смогут быть представленными в водном поло, плавательных эстафетах, синхронных прыжках в воду, дуэтах и группах в синхронном плавании.