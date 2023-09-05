Немков сообщил, что Федор Емельяненко ведет переговоры о проведении боя против Тайсона

Как отметил Вадим Немков, боксерские перчатки для поединка будут тяжелее 10 унций

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко ведет переговоры о проведении боксерского поединка против бывшего абсолютного чемпиона мира американца Майка Тайсона. Об этом ТАСС рассказал партнер Емельяненко по команде Вадим Немков.

"Тайсон есть Тайсон, это легенда бокса, он будет опасен в любом возрасте, - сказал Немков. - Для Федора это новый вызов, не его стихия. Хотя последние бои он проводил в стойке. Переговоры идут, как я понимаю, перчатки будут не 10 унций, а побольше".

"В таких перчатках тяжелее нокаутировать, а мы посмотрим красоту бокса, когда дерутся две легенды. Через 10 лет люди будут смотреть записи, а у нас будет возможность вживую посмотреть. Но сейчас, насколько знаю, идут переговоры", - добавил собеседник агентства.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в смешанных единоборствах (ММА), еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. В настоящий момент Емельяненко возглавляет Союз ММА России.

Тайсону 57 лет, на профессиональном ринге он одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел 6 поражений. Американец становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, был владельцем поясов Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.