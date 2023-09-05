Голкиперы Акгацев и Тороп не войдут в основной состав сборной России на матч с катарцами

Виталий Кафанов допустил, что каждый голкипер сыграет по матчу

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Вратари Станислав Агкацев из "Краснодара" и Владислав Тороп из ЦСКА не войдут в основной состав сборной России по футболу, который готовится к товарищескому матчу с командой Катара. Об этом журналистам рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

Во вторник в Новогорске прошла открытая тренировка сборной России. В ней принимала участие так называемая "группа 1".

"Сейчас нужно определить по двум командам, а также двум командам вратарей. То есть Агкацев и Тороп будут с молодежной сборной, остальные - с основной. Но трое поедут на матч с Катаром", - сказал Кафанов.

"В Египте два вратаря, поедут Тороп и Агкацев. Вероятно, что сыграет каждый по матчу. 10-го утром решим, кого будем отсекать из группы", - добавил он.

В состав сборной России вошли 49 игроков. Команда разделена на две группы - первую и вторую. Первая группа состоит из игроков до 23 лет, команда 7 и 11 сентября проведет товарищеские матчи против олимпийской сборной Египта. Встречи пройдут в Суэце. В этих играх примут участие российские футболисты до 23 лет. Основной состав национальной команды 12 сентября в гостях сыграет с командой Катара.