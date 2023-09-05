Вадим Немков хочет провести бой за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе

Ранее спортсмен отказался от титула в полутяжелом весе и сменил категорию

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский боец Вадим Немков хочет провести поединок за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе. Об этом Немков во вторник рассказал ТАСС.

"Хочу поехать на турнир Bellator и вызвать победителя боя Бейдер - Васселл", - сказал Немков.

Ранее спортсмен сообщил, что отказался от титула чемпиона Bellator в полутяжелом весе и сменил весовую категорию.

Бой между Райаном Бейдером и Линтоном Васселлом за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе пройдет 8 октября в Сан-Диего (США, штат Калифорния).

На счету 31-летнего Немкова 17 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся. Он владел титулом чемпиона Bellator в полутяжелом весе с 2020 по 2023 год, проведя четыре защиты.