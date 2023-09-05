Россияне выступят на чемпионате мира по пляжному самбо в нейтральном статусе

На турнире ожидается участие спортсменов из 32 стран

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены примут участие в чемпионате мира по пляжному самбо в качестве нейтральных атлетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации самбо (FIAS).

Чемпионат мира пройдет 9-10 сентября в Доминиканской Республике.

"Проведение чемпионатов мира по пляжному самбо становится доброй традицией, - отметил президент FIAS Василий Шестаков. - Первый чемпионат мира прошел в 2021 году на Кипре, второй - в Израиле в 2022-м. В этот раз победила заявка Доминиканской Республики, и я очень рад, что страна с американского континента примет у себя столь крупные соревнования. Организация крупных международных турниров в новом месте всегда придает импульс развитию нашего вида спорта не только в этой стране, но и во всем регионе".

"В этот раз в турнире мы ожидаем участие спортсменов из 32 стран, что для FIAS станет новым рекордом. Я очень рад, что формат проведения соревнований на песке полюбился зрителям, поединки всегда проходят ярко, зрелищно и в доброжелательной атмосфере. Особенностью пляжного самбо является отсутствие явных фаворитов и аутсайдеров, даже если разница в классе у спортсменов велика, ведь схватка длится до первого результативного броска, а интрига сохраняется до последней секунды. Уверен, как и в прошлые годы, трибуны будут переполнены, а все участники соревнований и зрители получат настоящее удовольствие от этого спортивного праздника", - добавил он.

В личном зачете на чемпионате мира спортсмены разыграют восемь комплектов наград (в четырех весовых категориях у мужчин и женщин). В командных соревнованиях мужчины поборются за три комплекта медалей, женщины - за два.