Кафанов заявил, что в сборной России не хотят рисковать карьерой Хайкина в Норвегии

Тренер вратарей сборной России отметил, что Никита Хайкин провел хороший отрезок в норвежской команде

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Вратарь норвежского клуба "Будё-Глимт" Никита Хайкин не был приглашен на сбор российской команды перед сентябрьскими товарищескими матчами, чтобы не рисковать его карьерой. Об этом журналистам сообщил тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

"Никиту Хайкина поздравил, хороший отрезок идет. Не рассматриваем, потому что мы не хотим ребятам там портить будущее. Есть страны, кого вызовем, на кого потом не ляжет бременем. Мы не хотим рисковать карьерой тех, кто играет за иностранные клубы", - пояснил Кафанов.

7 и 11 сентября российские футболисты проведут два выездных матча с олимпийской сборной Египта, а 12 сентября в гостях сыграют с командой Катара.

Хайкину 28 лет. В текущем сезоне он провел за "Будё-Глимт" 28 матчей во всех турнирах.