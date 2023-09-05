Немков заявил о желании провести бой против Нганну

На счету Вадима Немкова 17 побед и два поражения в ММА

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков хочет провести поединок против француза Фрэнсиса Нганну. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее сообщалось, что организация PFL может купить промоушен Bellator, в котором выступает Немков. Нганну является бойцом и одним из руководителей PFL.

"Да, это был бы отличный момент. Я пока не визуализировал, надо поднабрать силы, чтобы было комфортно работать", - сказал Немков.

На счету 31-летнего Немкова 17 побед и два поражения, еще один бой был признан несостоявшимся. Он владел титулом чемпиона Bellator в полутяжелом весе с 2020 по 2023 год, проведя четыре защиты. В активе 37-летнего Нганну 17 побед и 3 поражения в ММА.