Коротышкин: российским пловцам не стоит соглашаться на условия допуска на мировую арену

Президент Федерации плавания Москвы считает, что российским спортсменам не обеспечат необходимый уровень безопасности на соревнованиях

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российским пловцам было бы правильнее не участвовать в международных соревнованиях на условиях, выдвинутых Международной федерацией плавания (World Aquatics). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации плавания Москвы, серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Евгений Коротышкин.

"Когда мы отправляем спортсменов на соревнования, в первую очередь думаем об их безопасности, думаю, наши спортсменам ее не обеспечат. Скорее всего, к ним будет предвзятое отношение и ребятам будет некомфортно выступать в таком статусе. Создается впечатление, что World Aquatics создала небольшую щелочку, куда надо всем влезть, это не равноправие", - сказал Коротышкин.

"Если бы меня лишали последней возможности выступить на Олимпиаде, я бы ругался благим матом. С одной стороны, ты всю жизнь готовишься к Олимпийским играм, чтобы доказать, что ты лучший в мире. С другой стороны, туда влезла политика, которая не идет в гармонии с профессиональным спортом. Думаю, что правильнее было бы остаться и не участвовать во всей этой неразберихе", - добавил собеседник агентства.

В понедельник World Aquatics объявила, что последовала мартовской рекомендации Международного олимпийского комитета допускать россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Вместе с тем организация запретила представителям обеих стран выступать в командных видах спорта и дисциплинах, из-за чего спортсмены обеих стран не смогут быть представленными в водном поло, плавательных эстафетах, синхронных прыжках в воду, дуэтах и группах в синхронном плавании. Среди критериев допуска - отсутствие поддержки проведения специальной военной операции на Украине, а также флагов и гимнов России и Белоруссии на соревнованиях. Атлетам из этих стран запретили проходить через смешанную зону или участвовать в пресс-конференциях во время международных соревнований по водным видам спорта и давать интервью СМИ во время турниров.