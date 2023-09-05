Тренер сборной России по прыжкам в воду назвала дискриминационным решение World Aquatics

Максимальный состав команды на соревнования будет насчитывать четыре спортсмена, отметила Светлана Моисеева

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Решение Международной федерации плавания (World Aquatics) по допуску российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в нынешнем формате является дискриминационным. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

В понедельник World Aquatics объявила, что последовала мартовской рекомендации Международного олимпийского комитета допускать россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе. Вместе с тем организация запретила представителям обеих стран выступать в командных видах спорта и дисциплинах, из-за чего спортсмены обеих стран не смогут быть представленными в водном поло, плавательных эстафетах, синхронных прыжках в воду, дуэтах и группах в синхронном плавании.

"Вчера это были просто эмоции, а сейчас должна включиться голова, чтобы понять, что возможно, а что нет, - сказала Моисеева. - Как я уже говорила, официально отказываться мы ни от чего не будем, потому что это против принципов олимпизма. А как мы будем поступать дальше, мы решим уже в федерации. От нашего решения, кто может выступать, мало что зависит - это будет зависеть от World Aquatics, кого выбирать на соревнованиях. Нашего решения пока нет".

"Конечно, это полная дискриминация. Мало того, что людей лишают национальных цветов, им еще запрещают общаться с журналистами. Насколько юридически это возможно, это мне не очень понятно. А то, что нам запретили выступать в командных видах спорта и ограничили состав на чемпионатах мира и Олимпийских играх, это было понятно давно в связи с политикой международной федерации. Очень обидно за спортсменов, которые столько тренируются, чтобы показать результаты в соревнованиях с сильнейшими спортсменами. Опять мы натыкаемся на дискриминацию", - добавила она.

Главный тренер рассказала, какой состав россияне могут выставить на международных соревнованиях. "У нас максимальный состав команды будет насчитывать четыре нейтральных спортсмена - по одному в каждой дисциплине. Тем, кто будет выступать, нужно будет еще получить разрешение, им нужно также отобраться на Олимпийские игры. Последняя возможность - это чемпионат мира в Дохе (в феврале 2024 года)", - заключила Моисеева.