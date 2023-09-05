Чернышенко: дискриминация российских спортсменов лишила мировые соревнования зрелищности

Вице-премьер РФ отметил, что дискриминационная политика не принесла желаемых результатов недружественным странам и международным спортивным организациям

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Дискриминация в отношении российских спортсменов лишила международные соревнования зрелищности. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании "Современная Россия: устойчивость к вызовам времени" Форума социальных инноваций регионов.

"Дискриминационная политика в отношении наших спортсменов не принесла желаемых результатов недружественным странам и международным спортивным организациям, а, напротив, лишила мировые соревнования зрелищности и объективности", - сказал Чернышенко.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.