Ольховский: Медведев и Рублев произвели хорошее впечатление на US Open

В четвертом круге Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура, Андрей Рублев - британца Джека Дрейпера

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев испытали некоторые трудности в матчах четвертого круга US Open, но своей игрой произвели хорошее впечатление. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В четвертом круге турнира Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура (2:6, 6:4, 6:1, 6:2), а Рублев победил британца Джека Дрейпера (6:3, 3:6, 6:3, 6:4). В четвертьфинале россияне сыграют между собой.

"Ребята молодцы, за них можно порадоваться. У обоих были проблемы по ходу матчей, у Даниила в самом начале, у Андрея во втором сете, но по игре они произвели хорошее впечатление. Конечно, если посмотреть на сетку и на их рейтинг, можно назвать их встречу в четвертьфинале ожидаемой, но на их пути вставали сильные соперники, поэтому нельзя было говорить об этом со стопроцентной уверенностью", - сказал Ольховский.

US Open проходит на покрытии "хард" и завершится 10 сентября. Призовой фонд турнира составляет $65 млн. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Из россиян турнир выигрывали Марат Сафин (2000) и Медведев (2021).