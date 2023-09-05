Пиняев считает, что трансфер Захаряна говорит о востребованности российских футболистов

Арсен Захарян 19 августа перешел из "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад"

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Переход Арсена Захаряна из московского "Динамо" в испанский "Реал Сосьедад" говорит о востребованности российских футболистов за рубежом. Такое мнение журналистам высказал полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Сергей Пиняев.

"Мы видим по Арсену Захаряну, что наши игроки востребованы, - отметил Пиняев. - Будем надеяться, что так будет и дальше. Ближайшее будущее? Я пока в сборной нахожусь".

Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа.

7 и 11 сентября российские футболисты проведут два выездных матча с олимпийской сборной Египта, в матче примут участие игроки до 23 лет, а 12 сентября в гостях сыграют с командой Катара. "Подготовка проходит как обычно, настроение у всех хорошее, ждем матчей. Я думаю, что я не один, кто может сыграть. Нам сразу сказали, что молодые могут сыграть в Египте, а потом с Катаром", - рассказал Пиняев.

"Думаю, что не принципиально, против кого играть. Любой из наших соперников представляет интерес, хочется везде получить опыт. Будет приятно сыграть с одной из команд. Я не играл в официальных матчах за сборную, для меня каждый вызов сборной - поощрение за работу, хочется отплатить за возможность", - добавил футболист.

18 летний Пиняев сыграл 7 матчей в текущем розыгрыше чемпионата России и забил 2 мяча. За сборную России полузащитник провел 3 встречи и отметился 1 голом.