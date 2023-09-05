Карпин не осуждает футболиста Севикяна за отказ от приглашения в сборную России

Главный тренер подчеркнул, что пока неизвестно, является ли отказ футболиста играть за сборную России потерей для национальной команды

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Карпин не осуждает футболиста "Пари Нижний Новгород" Эдгара Севикяна за отказ от приглашения в национальную команду. Об этом Карпин рассказал журналистам.

30 августа тренерский штаб сборной России включил Севикяна в число 49 футболистов, приглашенных на сбор команды в Новогорске. Днем позднее игрок заявил, что отказался от приглашения, так как решил выступать за сборную Армении. Ранее защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян также решил играть за армянскую команду.

"Смотрю на это нормально, если говорим про Армению, то они участвуют в отборе на чемпионат Европы, - сказал Карпин. - Не осуждаю их с человеческой точки зрения. Нет - значит нет, что поделать. Неизвестно, потеря это для сборной или нет".

Севикяну 22 года, он выступает за "Пари НН" с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 7 матчей в чемпионате, в которых забил 2 мяча.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.