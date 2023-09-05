Ольховский назвал закономерным попадание Медведева на Итоговый турнир ATP

Россиянин в пятый раз квалифицировался на турнир

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Попадание россиянина Даниила Медведева на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) является закономерным. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года. Медведев стал третьим игроком, гарантировавшим участие в соревнованиях. Ранее это сделали испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович.

"Комментарии излишни, в пятый раз попасть на Итоговый турнир - это высочайшее достижение, - сказал Ольховский. - Попадание абсолютно закономерно и ожидаемо, оно отражает расклад сил в мировом теннисе. Хочется поздравить Даниила и пожелать ему хороших результатов".

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На счету россиянина 20 побед на турнирах под эгидой организации, 5 из которых он одержал в текущем сезоне. Лучшим результатом Медведева на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США - 2021. В том же году в составе команды России он выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Итоговый турнир ATP пройдет с 12 по 19 ноября в итальянском Турине. Медведев становился победителем соревнований в 2020 году. Из россиян турнир также выигрывал Николай Давыденко (2009). Действующим победителем является Джокович.