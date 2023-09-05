Карпин отказался прогнозировать сроки снятия санкций с российского футбола

УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в феврале 2022 года

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Карпин не может спрогнозировать, когда с российского футбола снимут санкции. Об этом он рассказал журналистам.

"Не имею представления, когда нас вернут. У меня нет никаких данных. Все в тумане максимальном, у меня нет прогноза", - сказал Карпин.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Российская команда не смогла сыграть в плей-офф отборочного турнира за выход на чемпионат мира 2022 года.

Сборная России проведет 7 и 11 сентября товарищеские матчи с олимпийской командой Египта, а 12 сентября - товарищеский матч с командой Катара в Дохе.