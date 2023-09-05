Журова считает, что Европа ведет пиар-кампанию против российского спорта

В марте исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Европейские страны сформировали на годы вперед пиар-кампанию против российского спорта. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее Национальные олимпийские комитеты (НОК) Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов повторно выступили против участия российских и белорусских спортсменов в международных турнирах. По мнению представителей этих стран, сейчас неподходящее время, чтобы думать о возвращении атлетов из России и Белоруссии.

"На это уже даже не стоит обращать внимания, - сказала Журова. - Страны Европы давно готовили эту пиар-кампанию и расписали ее на годы вперед. Это очередное заявление для них, чтобы оставаться в повестке дня. Не более того".

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать россиян и белорусов к участию в международных турнирах в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.