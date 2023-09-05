Карпин допустил, что футболист Пиняев не сыграет в сентябрьских матчах сборной России

Тренерский штаб сборной не будет рисковать здоровьем полузащитника, отметил Валерий Карпин

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Сергей Пиняев может не сыграть в ближайших товарищеских матчах сборной России из-за проблем со здоровьем. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

7 и 11 сентября российские футболисты проведут два выездных матча с олимпийской сборной Египта, а 12 сентября в гостях сыграют с командой Катара.

"У Пиняева есть некоторые проблемы. Мы не будем рисковать его здоровьем в сборной. [Участие в матчах] зависит от того, как он будет восстанавливаться", - сказал Карпин.

Главный тренер сборной России подчеркнул, что не видит у игроков проблем с мотивацией в связи с отстранением сборной России от международных турниров. "Сейчас есть соперник. Мы хотим сыграть и выиграть, на ближайшие семь дней понятная перспектива. Сейчас главное - победа, но не любой ценой", - отметил Карпин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела пять товарищеских матчей - против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0).