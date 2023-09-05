5 сентября, 10:53
Футбол во Франции

Карпин назвал замечательным дебют Кузяева в чемпионате Франции по футболу

В первых четырех матчах чемпионата Франции россиянин забил два мяча

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Полузащитник французского "Гавра" и сборной России Далер Кузяев замечательно дебютировал за новый клуб. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"Нет, не удивило его начало в "Гавре", - сказал Карпин. - Замечательно. Не обсуждали с ним [дебют]. Он сам может определить, что ему нужно, а что нет"

Кузяев подписал контракт с "Гавром" 12 июля. В первых четырех матчах в чемпионате Франции полузащитник забил два гола и вошел в символическую сборную первенства страны по итогам четвертого тура. 

Теги:
Футбол во Франции
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