5 сентября, 10:59
Сборные по футболу

Карпин надеется, что команда России проведет тренировочный сбор в октябре

Эрик Романенко/ ТАСС
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин
© Эрик Романенко/ ТАСС

Главный тренер сборной России также не исключил вызов в состав команды в октябре полузащитника Арсена Захаряна

НОВОГОРСК /Московская область/, 5 сентября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин надеется, что национальная команда следующий тренировочный сбор проведет в октябре. Об этом он рассказал журналистам.

"Думаю, что да. Надежда есть", - ответил Карпин на вопрос журналистов, проведет ли национальная команда сборы в октябре.

7 и 11 сентября российские футболисты проведут два выездных матча с олимпийской сборной Египта, а 12 сентября в гостях сыграют с командой Катара.

Главный тренер сборной России не исключил вызов в национальную команду в октябре перешедшего из "Динамо" в "Реал Сосьедад" полузащитника Арсена Захаряна. "Времени достаточно, будем смотреть, как он адаптируется", - сказал Карпин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. С того момента сборная России провела пять товарищеских матчей - против команд Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0), Узбекистана (0:0), Ирана (1:1) и Ирака (2:0). 

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Карпин, Валерий Георгиевич
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