Международный олимпийский комитет создал комиссию по киберспорту

Томас Бах считает, что виртуальные виды спорта могут дополнить и улучшить традиционные

ТАСС, 5 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) создал комиссию по киберспорту под председательством члена организации, главы Национального олимпийского комитета Франции Давида Лаппартьена. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

"МОК считает, что виртуальные виды спорта могут дополнить и улучшить традиционные олимпийские виды спорта и предоставить спортсменам и болельщикам новые возможности для участия в олимпийском движении. Мы верим, что виртуальные виды спорта могут способствовать продвижению ценностей совершенства, дружбы и уважения, которые лежат в основе Олимпийских игр, и вдохновить молодых людей во всем мире заниматься спортом и вести активный и здоровый образ жизни", - отметил президент МОК Томас Бах.

МОК уже изучает потенциал развития киберспорта посредством таких инициатив, как Олимпийская неделя киберспорта, впервые прошедшая в Сингапуре с 23 по 25 июня, и Олимпийская серия киберспорта, на которую приглашены как профессиональные игроки, так и любители со всего мира.