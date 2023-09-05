5 сентября, 13:15,
обновлено 5 сентября, 13:20
Летние олимпийские виды спорта

Исинбаева сохранила место в комиссии спортсменов МОК

Сергей Карпухин/ ТАСС
Елена Исинбаева
© Сергей Карпухин/ ТАСС

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев также сохранил место в одной из комиссий организации

ТАСС, 5 сентября. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева сохранила место в комиссии Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Во вторник МОК объявил состав комиссий, скорректированный в 2023 году. Исинбаева входит в комиссию спортсменов.

Место в комиссии, которая консультирует сессию и президента МОК по вопросам усиления роли спорта и олимпизма в обществе, сохранил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Исинбаевой 41 год, она является победительницей Олимпийских игр 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом. На Олимпиаде 2012 года спортсменка завоевала бронзовую медаль. Исинбаева трижды выигрывала чемпионаты мира на открытом воздухе и четырежды - в помещении. Она была избрана в комиссию спортсменов МОК в августе 2016 года на восьмилетний срок.

Тарпищев является членом МОК с 1996 года, Исинбаева - с 2016 года. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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