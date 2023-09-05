Волков назвал абсурдными условия допуска российских пловцов к международным турнирам

Член высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания убежден, что российские спортсмены не должны отказываться от возможности выступления на предлагаемых условиях

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Установленные Международной федерацией плавания (World Aquatics) критерии допуска российских и белорусских спортсменов являются абсурдными, дискриминационными и нарушают права человека. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский призер, член высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания Дмитрий Волков.

В понедельник Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила, что последовала мартовской рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) допускать россиян и белорусов в нейтральном статусе при условии, что они не связаны с силовыми ведомствами и не демонстрировали поддержку спецоперации на Украине. Организация запретила представителям обеих стран выступать в командных видах спорта и дисциплинах, из-за чего спортсмены обеих стран не смогут быть представленными в водном поло, плавательных эстафетах, синхронных прыжках в воду, дуэтах и группах в синхронном плавании.

"Условия, которые предъявляются российским спортсменам для участия, лично у меня вызывают только чувство возмущения, я разочарован действиями моих коллег из всемирной федерации и Международного олимпийского комитета, - сказал Волков. - Это абсурд, прямое нарушение прав человека, прямое игнорирование равных прав участников соревнований и абсолютная дискриминация по национальному признаку. Нет ничего в наших спортсменах, в том числе тех, кто выступает за ЦСКА и "Динамо", что противоречило бы уставу World Aquatics и МОК. Я удивляюсь, почему до сих пор мы не завалили их судебными исками и почему этого не сделали правозащитники".

Вместе с тем собеседник агентства убежден, что российские спортсмены не должны отказываться от возможности выступить на международных соревнованиях на предлагаемых условиях. "С этим в общем и целом соглашаться нельзя, но если разработаны условия, при которых спортсмен сможет выступать, пусть даже без своей спортивной федерации и других спортивных объединений, то я бы не стал возражать. Это все-таки трибуна, чтобы поднять кулак, как это делали спортсмены, протестовавшие против апартеида на Олимпиаде 1968 года. И возможность поделиться с коллегами тем, какие безобразия творятся. Это спортивная дипломатия, и такую возможность упускать нельзя", - сказал он.

"У каждого атлета должно быть неотъемлемое право самому выбрать, как поступить. Как это делали английские спортсмены на московской Олимпиаде, которую бойкотировала Великобритания после ввода войск в Афганистан. Тот же Данкан Гудхью приехал и выиграл заплыв на дистанции 100 метров брассом. Нет оснований подвергать остракизму людей, которые захотят воспользоваться, возможно, единственным шансом в жизни", - отметил он.