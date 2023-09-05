Умер трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Альберт Азарян

Ему было 94 года

ЕРЕВАН, 5 сентября. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике в составе сборной СССР Альберт Азарян скончался в Ереване в возрасте 94 лет. Об этом на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) написал президент Федерации гимнастики Армении Гагик Ваноян.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что только что скончался величайший армянский спортсмен всех времен Альберт Азарян. Было честью и счастьем стать твоим современником, покойся с миром, мастер", - написал Ваноян.

Азарян - трехкратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира, двукратный победитель первенства Европы. После окончания спортивной карьеры руководил школой гимнастик, которая носит его имя, возглавлял Федерацию гимнастики Армении. Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1957), "Знак почета" (1960), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2013).

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