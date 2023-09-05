Футбольный клуб "Факел" объявил об уходе Евсеева с поста главного тренера

Команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ

ТАСС, 5 сентября. Вадим Евсеев покинул пост главного тренера воронежского футбольного клуба "Факел". Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Вадим Валентинович, спасибо за вклад в развитие нашего клуба. За тот рывок в мае текущего года, который помог нашей команде сохранить прописку в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Двери нашего клуба всегда будут открыты для вас, желаем удачи в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении.

Евсееву 47 лет, он возглавлял "Факел" с мая 2023 года. В конце прошлого сезона воронежская команда сохранила место в РПЛ благодаря победе в переходных матчах с красноярским "Енисеем" (1:0, 2:0). Ранее Евсеев работал в ивановском "Текстильщике", пермском "Амкаре", "СКА-Хабаровске" и "Уфе". В качестве игрока он шесть раз становился чемпионом России, четыре раза побеждал в кубке страны, дважды - в суперкубке.

В нынешнем сезоне РПЛ команда занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. По итогам семи туров воронежский клуб набрал четыре очка. Единственную победу "Факел" одержал над "Пари Нижний Новгород" (2:0).