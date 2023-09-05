Сальников считает критерии Международной федерации плавания жестче рекомендаций МОК

По словам главы Всероссийской федерации плавания, спортсменам предложат подписывать специальную декларацию для допуска на соревнования

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Критерии допуска российских спортсменов до участия в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics) являются более жесткими по сравнению с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Такое мнение ТАСС высказал президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

"Да, спортсменам предложат подписывать декларацию, это часть предложенного пакета. Когда и где мы декларации увидим, это неизвестно пока, но то, что они появятся, подтверждено, - сказал Сальников. - Эти жесткие требования не способствуют увеличению количества участников или вообще рассматриваются как некое возвращение на международную арену. Прикрывается это все идеологией, что рассматривается возвращение на спортивную арену, но, по сути дела, если раньше это была замочная скважина, то теперь это игольное ушко, ситуация отличается от деклараций, о которых нам рассказывают руководители международных организаций. Сейчас мы изучаем и задаем вопросы по контактным позициям".

"Условия приема спортсменов еще жестче, чем было предложено Международным олимпийским комитетом. Не могу объяснить почему. Все прикрывается заботой о спортсменах, но почему таким образом это касается и допуска на программу всего по одному человеку - объяснения этому нет, мы, видимо, узнаем его позже. Пока это не подлежит пониманию и осмыслению", - добавил он.

В понедельник World Aquatics разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Согласно критериям, атлетам из этих стран запрещено демонстрировать поддержку проведения специальной военной операции на Украине, а также выступать с флагом и гимном своих государств. Также нейтральные спортсмены будут допущены к участию только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена. При этом к соревнованиям World Aquatics будет допущен максимум один спортсмен из России и один из Белоруссии в одной дисциплине.

Спортсмены из России и Белоруссии пропустили два последних чемпионата мира по водным вида спорта, так как были отстранены от международных соревнований после начала спецоперации на Украине.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также спортсмены из этих стран не должны быть представлены в командных видах спорта.